«البحوث الفلكية»: خسوف القمر شبه الظلي يؤكد صحة بدء صيام رمضان في 11 مارس

كشف الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، تفاصيل خسوف القمر الشبه الظلي، قائلا: «يكتمل قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، وتبلغ نسبة لمعانه 100%، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي».

خسوف القمر شبه الظلي

أوضح الصادق، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ خسوف القمر شبه الظلي يحدث عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، ويصبح القمر أغمق قليلًا فقط ولا يُظلم تمامًا أو يميل لونه إلى الاحمرار كالخسوف الكلي، وسيكون هذا الخسوف مرئيا في أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، ولا يرى في مصر أو المنطقة العربية إلا عن طريق التلسكوبات.

وأشار الصادق، أن الظاهرة تستغرق وقت أكثر من 4 ساعات، وتنتهي الساعة 11 ونص بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، موضحًا أنّ الظاهرة تؤكد أنّنا بدأنا شهر رمضان صحيحاً.

شرط حدوث الخسوف

وأكد أنّ القمر في هذه الحالة دخل في ظل الأرض في وفقًا للطور العمري، وهو يؤكد أنه مضى 15 يومًا من الشهر العربي، والمتعارف عليه أن المتوسط للشهر القمري من 29 يومًا إلى 30 يومًا، واكتمال القمر والبدر يحدث بعد 14.5 يوم من الشهر العربي، وهو شرط حدوث الخسوف.. اكتمال البدر.

وأوضح أنّ العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرًا في الفترة من 23 إلى 26 مارس، موضحًا أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.