الفرق بين خسوف القمر وكسوف الشمس.. ما علاقة الأرض بهذه الظاهرة؟

منذ فجر التاريخ، جذبت ظاهرتا الخسوف والكسوف انتباه الإنسان، تاركة إياه في حيرة من أمره وفزع في بعض الأحيان، إذ ينحرفان عن مسارهما المعتاد في أوقات محددة، محكومين بدورة الأرض والقمر ليخلقا مشهدًا غامضًا يثير الدهشة والرهبة، وهو ما يثير تساؤلًا عن الفرق بين الخسوف والكسوف.

الفرق بين الخسوف والكسوف

ومع تساؤلات البعض عن الفرق بين الخسوف والكسوف في ظل ظاهرة الكسوف الكلي التي نشهدها خلال ساعات، ويتحول معها العالم لمدة 4 دقائق إلى ظلام دامس، هناك فرق واضح بين هاتين الظاهرتين بحسب المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة.

ظاهرة خسوف القمر

وظاهرة خسوف القمر تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس عن القمر، ويحدث ذلك عندما يكون القمر في طور البدر، ويقع في خط مستقيم مع الشمس والأرض، ويكون خسوف القمر كليًا أو جزئيًا أو يكون شبه خسوف.

والخسوف الكلي هو ظاهرة فلكية ساحرة تحدث عندما يحجب ظل الأرض قرص القمر بالكامل، تاركًا إياه غارقًا في ظلام دامس، وفي هذا الحدث الاستثنائي، تُصبح الأرض بمثابة ستارة ضخمة تُغطّي ضوء الشمس، تاركين القمر في عزلة تامة، وتستمر هذه الظاهرة مدة تتراوح بين 100 دقيقة و107 دقائق، تبدأ بدخول القمر في منطقة شبه الظل، ثم ينتقل إلى منطقة الظل الكامل، ثم يخرج منها مرة أخرى.

أما الخسوف الجزئي للقمر، فهو ظاهرة فلكية خلابة تحدث عندما يحجب ظل الأرض جزءًا من قرص القمر فقط، بينما يبقى الجزء الآخر مضاءً بأشعة الشمس، وتستمر هذه الظاهرة مدة تتراوح بين ساعة و 4 ساعات، تبدأ بدخول القمر في منطقة شبه الظل، ثم ينتقل إلى منطقة الظل الجزئي، ثم يخرج منها مرة أخرى.

ظاهرة كسوف الشمس

أما كسوف الشمس فهي ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ويحجب ضوء الشمس عن مناطق محددة على الأرض، ويُشبه هذا الحدث إلى حد كبير مسرحية الظل، حيث يلقي القمر بظله على الأرض، مُخلقًا مشهدًا غامضًا يثير الدهشة والرهبة، وأنواع الكسوف هي «كلي وجزئي وحلقي».

والكسوف الكلي للشمس يحدث عندما يحجب القمر قرص الشمس كليًا، و في هذه الحالة يحتجب قرص الشمس تمامًا عن الرؤية في أماكن من الأرض التي تقع في منطقة الظل التام.

أما الكسوف الجزئي فيحدث عندما يتم حجب جزء من قرص الشمس بواسطة القمر، وبذلك يحتجب قرص الشمس تمامًا عن الرؤية في تلك الأماكن من الأرض التي تقع في منطقة شبه الظل للقمر وعندما يرُى الكسوف الكلي من أماكن معينة من الأرض يرافقه كسوف جزئي ويرى من مناطق أخرى.

أما كسوف الشمس الحلقي، فيحدث عندما يكون القمر في أبعد نقطة عن الأرض في مدار القمر، وحينها يبدو قطر القمر ظاهريًا أصغر من قطر الشمس، وفي حال تزامن ذلك مع كسوف كلي، فإن قرص القمر لا يغطي قرص الشمس بالكامل ويحدث الكسوف حلقي وتظهر الشمس حلقة مضيئة يتوسطها قرص القمر المعتم.