تامر حسنى يشارك في إعداد وتوزيع وجبات إفطار بالقاهرة الجديدة

شارك تامر حسني في إعداد وتوزيع آلاف وجبات الإفطار المجانية، وذلك داخل مطبخ الرحمن بالقاهرة الجديدة.

كان فى استقبال تامر حسنى وشارك معه في إعداد وتوزيع الوجبات الفنان أحمد عصام والـ dj العالمي خالد حسين وآية عز الدين ومحمد جمال بسيوني منظم مطبخ الرحمن.

تامر حسني يدعم المتطوعين في إعداد وتوزيع الوجبات

كما حرص تامر حسني على دعم المتطوعين من الجنسين في إعداد وتوزيع وجبات الإفطار حيث تبادل معهم الدعابة والتقاط الصور التذكارية خاصة أن عدد الوجبات يوصل في بعض الأوقات لـ8 آلاف وجبة يوميا وبعد الفطار يقومون بتعبئة 500 شنطه رمضان وتوزيعها للمحتاجين خاصة من الأيتام وذوي الهمم.

كما شارك في مطبخ الرحمن منذ بداية شهر رمضان الكريم عدد من نجوم الفن منهم مصطفى حجاج وهاني عادل وعدد من الشخصيات العامة.