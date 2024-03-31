تامر حسني يكشف كواليس فيلمه الجديد «ري ستارت» (صورة)

نشر الفنان تامر حسني صورة من كواليس فيلم «ري ستارت»، المقرر عرضه قريبًا في دور العرض، ويتعاون فيه مع الفنانة هنا الزاهد ومحمد ثروت.

تامر حسني يكشف عن كواليس فيلم «ري ستارت»

وشارك «حسني» صورة برفقة الفنان محمد ثروت عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «انتظروا إن شاء الله في ري ستارت.. أعتقد الصورة قايلة كل حاجة».

تفاعل الجمهور مع الصورة، متمنين له تجربة كوميدية جديدة ونجاحًا مبهرًا في السينما خلال الفترة المقبلة.

سارة وفيق تتعاون مع تامر حسني في فيلم ري ستارت

واختارت المخرجة سارة وفيق عددًا من النجوم أمام الفنان تامر حسني، خلال أحداث فيلم «ري ستارت»، منهم الفنانة هنا الزاهد، ومحمد ثروت.

تعاون الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد لم يكن الأول بينهما، فقد سبق وتعاونا سويًا من خلال فيلم «بحبك»، الذي تناول أحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.