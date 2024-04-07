عشق الكرة لا ينتهي.. مسنة برازيلية تحرص على حضور مباراة نهائي «مينيرو 1»

تنطلق بعد قليل على الأراضي البرازيلية، مباريات نهائية لـ3 مسابقات محلية تجمع أولها ما بين كروزيرو بنظيره أتليتيكو مينيرو، على «ملعب مينيراو»، في ختام بطولة ولاية ميناس جرايس التي تحمل اسم «مينيرو 1».

وكعادة البرازيليين، ومدى عشقهم لكرة القدم منذ نعومة أظافرهم فإنهم يتسابقون وراء فرقهم المفضلة في كل مباراة بصرف النظر عن أعمارهم سواء كانوا شبابا أو أطفالا أو كهولا.

الحساب الرسمي لنادي كروزيرو، أحد طرفي، مباراة نهائي «مينيرو 1» نسر عبر حسابه الرسمي بموقع إكس «تويتر سابقا»، تغريدة كتب بها: «بفضل قوة جماهيرنا وامتلاء مينيراو، فلنذهب معًا للحصول على الكأس!»، وأرفق التغريدة بصور لجماهيره من مختلف الأعمار بينهم صورة لمشجعة مسنة في مدرجات ملعب المباراة.

المشجعة المسنة تحمل علم كروزيرو

المشجعة المسنة المحبة لنادي كروزيرو البرازيلي، لم يمنعها عمرها من عدم الحضور لتشجيع ناديها، رغم ما أظهرته ملامح وجهها من تقدم في العمر. الصورة التي نشرها حساب كروزيرو، أظهر المشجعة المسنة تحمل علم ناديها المفضل.

المباراة النهائية لبطولة ولاية ميناس جرايس «مينيرو 1» التي ستجمع فريقي كروزيرو بنظيره أتليتيكو مينيرو، ستنطلق بعد حوالي نصف ساعة على «ملعب مينيراو» وتأمل جماهير كروزيرو، وبينها المشجعة المسنة على حصد فريقهم المفضل لكأس البطولة في مباراة الإياب.