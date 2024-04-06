أتليتيكو مينيرو يبحث عن اللقب 49 أمام كروزيرو في بطولة «مينيرو 1» بالبرازيل

يلتقي كروزيرو بنظيره أتليتيكو مينيرو، في إياب نهائي بطولة «مينيرو 1» على «ملعب مينيراو»، مساء غد الأحد، في إياب نهائي ولاية ميناس جرايس البرازيلية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة.

وفي 30 مارس الماضي، تعادل أتليتيكو مينيرو«48 لقبا»، مع كروزيرو«38 لقبا»، بهدفين لمثلهما في مباراة ذهاب نهائي بطولة «مينيرو 1» التي استضافها ملعب «إم آر في».

أهداف لقاء الذهاب

وأحرز أهداف أتليتيكو مينيرو كل من برونو فوكس وهالك في الدقيقتين 8 و26 على التوالي، فيما سجل أهداف كروزيرو جيمرسون لاعب أتليتيكو مينيرو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني، وخوان دينينو في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويدخل أتليتيكو مينيرو مباراة إياب نهائي بطولة «مينيرو 1»، بمعنويات عالية إثر تحقيق انتصار كبير على كراكاس الفنزويلي، بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب «أوليمبيكو دي لا سيوداد أونفرسيتاريا» ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كوبا ليبرتادوريس.

وفجر أمس الجمعة، حقق كروزيرو البرازيلي تعادل سلبيا مع نظيره يونيفرسيداد كاتوليكا كيتو الإكوادوري، على ملعب «آتاهوالبا الأولمبي»، بالمجموعة الثانية في بطولة سود أمريكانا البطولة الثانية من حيث الأهمية بعد كوبا ليبرتادوريس.