تعادل إيجابي بين كروزيرو وأتليتيكو البرازيليين في ذهاب نهائي بطولة مينيرو 1

تعادل أتليتيكو مينيرو البرازيلي، المحترف في صفوفه النجم هالك، مساء اليوم، مع كروزيرو، بنتيجة 2-2، على ملعب «إم آر في»، في مباراة ذهاب نهائي بطولة مينيرو 1.

وافتتح برونو فوكس، لاعب أتليتيكو مينيرو، التسجيل في الدقيقة 8 من الشوط الأول، بعد أسيست من زميله جيلهيرمي أرانا، على إثر مراوغة دفاع كروزيرو من الجانب الأيسر، وفي داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة، لتمر من بين قدمي حارس المرمى، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية للمرمى.

هالك يسجل الهدف الثاني لأتليتيكو مينيرو

وفي الدقيقة 26 من أحداث الشوط الأول، سجل هالك الهدف الثاني لأتليتيكو مينيرو، بتسديدة بقدمه اليسرى من الجانب الأيمن من منطقة الـ6 ياردات، على إثر أسيست من جيلهيرمي أرانا، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لحارس مرمى كروزيرو.

وبعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاق صافرة الشوط الثاني، سجل جيمرسون، لاعب أتليتيكو مينيرو، هدفا بالخطأ في مرماه.

Atlético 2 x 1 Cruzeiro



Jemerson (contra)

Campeonato Mineiro Final (ida)

Globo (MG) e Premiere pic.twitter.com/U7pX47tSFV — Portal Cruzeiro Notícias (@PZeiroNoticias) March 30, 2024

وفي الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل خوان دينينو، لاعب كروزيرو، هدف التعادل من رأسية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية نفذها جواو مارسيلو من خارج منطقة الجزاء.

ويستضيف كروزيرو، أتليتيكو مينيرو، في إياب نهائي بطولة مينيرو 1 على ملعب مينيراو، يوم 7 أبريل المقبل.