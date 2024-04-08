بدء صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.. اعرف قيمتها بالتفصيل

انتهت وزارة العمل، من تحميل منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة على مكاتب البريد ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية لصرفها للعمال اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 8 من شهر أبريل الجاري، موضحة أنه تم حصر العمالة غير المنتظمة من خلال المديريات المتخصصة على مستوى الجمورية.

حصر العمالة غير المنتظمة

وردت وزارة العمل، على استفسارات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «تم التحميل ويتم صرفها اليوم الاثنين على الأكثر»، مؤكدة أن المديريات حريصة على حصر العمالة غير المنتظمة بصفة مستمرة.

تبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه، تُصرف للأشخاص غير المستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية، خاصة وأن عدد العمالة غير المنتظمة مليون و100 ألف عامل، وتبذل مديريات العمل جهودًا مكثفة لصرف المنحة للجميع، وفق توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.

تنفيذ 430 ألف مشروع متناهي الصغر

وفي سياق متصل، دعمت وزارة التضامن الاجتماعي فئة العمالة غير المنتظمة، من خلال مجموعة بقيمة 910 ملايين جنيه، حيث تم تنفيذ 430 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنيه، ويُجر إعداد مسودة استراتيجية لحماية هذه الفئة، خاصة وأن ملف التمكين الاقتصادي يشمل 420 ألف مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه.