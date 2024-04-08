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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب والفجر اليوم 29 رمضان في القاهرة والمحافظات

كتب:

محمد عيسى
12:01 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الإفطار والسحور، ومواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 8 -4 - 2024، الموافق 29 من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية.

موعد أذان المغرب والفجر في القاهرة وبعض المحافظات 

ووفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، يحين موعد أذان الفجر والمغرب، الأربعاء، في اليوم 29 من شهر رمضان المعظم، بالقاهرة وبعض المحافظات، كما يلي: 

أولا: مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

المغرب: 6:18 دقيقة مساء.

العشاء: 7:38 دقيقة مساء.

سحور: 1:47 دقيقة صباحا.

إمساك: 3:47 دقيقة صباحا.

الفجر: 4:06 دقيقة صباحا.

الظهر: 11:57 مساء.

العصر: 3:30 مساء.

ثانيا: مواقيت الصلاة محافظة الإسكندرية

المغرب: 6:24 دقيقة مساء.

العشاء: 7:38 دقيقة مساء.

سحور: 1:49 دقيقة صباحا.

إمساك: 3:49 دقيقة صباحا.

الفجر: 4:09 دقيقة صباحا.

الظهر: 11:02 مساء.

العصر: 3:36 مساء.

ثالثا: مواقيت الصلاة في أسوان

المغرب: 6:07 دقيقة مساء.

العشاء: 7:22 دقيقة مساء.

سحور: 1:49 دقيقة صباحا.

إمساك: 3:49 دقيقة صباحا.

الفجر: 4:09 دقيقة صباحا.

الظهر: 11:50 ق مساء.

العصر: 3:18 مساء.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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