أحمد العوضي: «بكره الرومانسية اللي فيها تلزيق.. وعمري ما رحت لدكتور نفسي»

قال الفنان أحمد العوضي، «إن كل مسابقة بقدمها على صفحتي ربنا بيعوضني كتير بيها، منها الدعوة من حد غلبان متستهونش بيها وهي أبرك من 1000 واحد يهاجمني»، لافتًا إلى أنه لم يرد على من اتهموه في موضوع التعاطف مع صاحب واقعة «الكشري» وعمري ما رديت على حد هاجمني.

أوضح «العوضي» في حواره ببرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب والمُذاع على شاشة «الحياة»: «أن صاحب واقعة الكشرى كانت مشكلته على الملأ فجبرت بخاطره، وأنا عمري ما أندم على خير عملته، ولا قولت اتقى شر من أحسنت إليه واللي يقول عليا حاجة يقولها واحترامه على راسي».

تابع: عمري ما رحت لدكتور نفسي، وبحل مشاكلي بنفسي والحمد لله، مشيرًا إلى أنه كان يلعب ملاكمة وعمل مع الفنان نور الشريف وكان مثله الأعلى وذهب إليه كي يراه فطلب منه التمثيل، «أنا اتخرجت من مدرسته وبطبعي مش رومانسي وبكره الرومانسية اللي فيها تلزيق وبحب الرومانسية تكون برجولة، والراجل لازم يكون راجل في كل حاجة».