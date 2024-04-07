أحمد العوضي: لو جالي دور «فالِن» هاعمله حتى لو مش «جدع» لكن بشروط

قال الفنان أحمد العوضي، إنَّ نجاحه في الأعمال الدرامية في الوقت الحالي لا يخيفه من خوض تجارب وأدوار جديدة عليه يظهر فيها جوانب جديدة من شخصيته، مؤكداً أنه لا يرفض على الإطلاق تجسيد دور رجل شرير طالما العمل نفسه يحمل رسالة.

«العوضي»: بشيل مسلسل ولو جالي دور فالن هاعمله

وأضاف «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «أنا راجل دلوقتي بشيل مسلسل وبطل ولو جالي دور فالن أو شرير وشخصية واحد مش جدع هاعمله لكن من باب أن موضوع العمل نفسه بالنسبة لي مغري».

أحب في أعمالي انتصر للطبقة الشقيانة

وتابع: «مسلسلي في الآخر لازم يدور حول هذه النقطة، وهي الانتصار للحق، ولو هاطلع نفسي غلطان على حساب الانتصار للطبقة الكادحة والشقيانة اللي أنا طالع منها».