أحمد العوضي: شخصية «خديوي» فيها جزء مني.. ومسلسل حق عرب مكسر الدنيا

قال الفنان أحمد العوضي، إنَّه لا يرى تشابها كبيرا في أدواره، مؤكدًا حرصه على تقديم أعمال مختلفة، وأبرزها «الاختيار» الذي قدم من خلاله شخصية إرهابي، أما دور «الخديوي» فكان رجل بلطجي يحمل طابع الجدعنة.

«العوضي»: شخصية خديوي فيها جزء مني وبحب جدعنة ولاد البلد

وأضاف «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «شخصية خديوي فيها جزء مني وهو جدعنة ولاد البلد، ولي بصمتي وإمضائي على الأدوار.. ده بالنسبة لي راجل والراجل لازم يبقى جدع».

«حق عرب» مكسر الدنيا والقهاوي وترند

وتابع: «مسلسل حق عرب المعروض بالموسم الرمضاني الحالي هناك من يريد اختزاله في مسابقة وأنها السبب وراء نجاحه نافياً ذلك بقوله: عايز تختزل نجاح مسلسل مكسر الدنيا والقهاوي وفريق عمل كامل ومتكامل في مسابقة!».

وأكد: «المسلسل لو أي كلام مكنش هياكل مع الناس لكن لأنه براند وجامد نجح نجاح رهيب والمسابقة مجرد دعاية للعمل وليس العكس، ودعاية نافعة للناس».