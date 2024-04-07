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دراما المتحدة

أحمد العوضي: حب الرجل للمرأة ليس ضعفا

كتب:

حسن سمير
08:17 م | الأحد 07 أبريل 2024
الفنان أحمد العوضي

الفنان أحمد العوضي

أكد الفنان أحمد العوضي بطل مسلسل حق عرب، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز هي الحب الحقيقي والوحيد في حياته وأن أصدق حب في حياته كانت لياسمين عبد العزيز قائلا: «مش هعيش اللي عيشته معاها تاني».

أشار «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: أن حب الرجل للمرأة ليس بضعف، قائلًا: مين قال إن حب الراجل للست ضعف؟ أنت ممكن تبقى ضعيف قدام اللي بتحبها من حبك لها، أنا ممكن أحسسها بحبي لها بـ«رجولة».

أحمد العوضي ليس رومانسيا 

تابع: «لم يكن لدي أخت تهون عليا فقدان والدتي أنا مش بطبعي رومانسي وبحب الرومانسية تبقى ناشفة ومش بحب الرومانسية اللي فيها تلزيق بتضايقني، وأنا بني آدم ليا كسري وضعفي بس مبحبش أبين إني موجوع لحد أو متضايق وبلبس قناع القوي حتى لو فيا حتة موجوعة».

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