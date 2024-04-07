أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: ياسمين عبدالعزيز حب حياتي الحقيقي

فتح الفنان أحمد العوضي، قلبه خلال جلوسه على مقعد الضيف، أمام الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح» في أول ظهور له عقب الانفصال عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وبعد نجاح مسلسله «حق عرب».

أحمد العوضي يتحدث عن ياسمين عبدالعزيز

وخلال استضافة الفنان أحمد العوضي مع الإعلامية منى عبدالوهاب، تحدث عن حب المراهقة، مؤكدًا إنه أمر قديم، ليستطرد حول الحب الحقيقي الذي عاشه، قائلًا: «الحب الحقيقي هو اللي عيشته مع ياسمين».

وتابع «العوضي»: «ياسمين عبدالعزيز حب حياتي الحقيقي، عشت معاها أيام متتنسيش، وعمري ما هنساها، وهي اللي حبتها».

وكان الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، ألغيا متابعة بعضهما على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد فترة من إعلان انفصالهما.

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أعلنت انفصالها عن العوضي، منذ أشهر، عقب 4 سنوات من الزواج، وكتبت عبر «إنستجرام»: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير».

وحقق الفنان أحمد العوضي، نجاحا كبيرا، خلال السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل حق عرب، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز.