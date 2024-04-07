أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة الاسماعيلية

استعدت الأجهزة التنفيذية في الأحياء والمراكز خلال الساعات القليلة الماضية مع إعلان مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة الإسماعيلية، مع رفع حالة الطوارئ وتجهيز الساحات لاستقبال المواطنين في الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد التي تتضمن 100 ساحة.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في مدينة الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي لمديرية أوقاف الإسماعيلية تضمنت ساحات صلاة العيد داخل مدينة الإسماعيلية ومناطق الأحياء الثلاث والمركز لتشمل 21 ساحة هي

1-ساحة النادي الإسماعيلي.

2-ساحة المسجد الإسماعيلي.

3-الملعب المفتوح بالخامسة.

4-ساحة مسجد عثمان ابن عفان بالحرفي.

5- ساحة مسجد الصالحين بحي السلام.

6-ساحة مسجد عباد الرحمن بالثلاثينى.

7-ساحة موقف الحكر.

8-ساحة نادي الشهداء.

9- ساحة مسجد على عيد.

10-مركز شباب السحارة.

11-مركز شباب أبو آدم بعزبة أبو آدم.

12- مسجد محمد فريد بأبو عطوة.

13-مركز شباب الزغابة

14- ساحات الدوحة.

15-ساحة مسجد الرضوان.

16-ساحة مسجد السلام.

17- ساحة مسجد أم القرى.

18-ساحة مسجد الفردوس.

19- ساحة مسجد بدر.

20- ساحة مسجد الحاس.

21- ساحة مسجد نقابة المعلمين.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في أبوصوير بالإسماعيلية

وحددت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في مدينة أبوصوير بالإسماعيلية لتشمل ساحات

1-مراكز شباب الواورة.

2- مركز شباب أبو خروع.

3-مركز شباب الوصفية.

4-مركز شباب أبوصوير

5--مركز شباب أبو عياد.

6--مركز شباب أبو جريش.

7--مركز شباب شعيب.

8-ساحة العالي.

9- ساحة المركز الطبي.

10-ساحة التوفيق.

11- ساحة الصوفية.

12-ساحة مدرسة غريب سلامة

13- ساحة العمدة.

14-ساحة رست بورسعيد

15- ساحة 6 أكتوبر.

17- وساحة الصولي ومنشية مبارك، والمستقبل الجديد.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القصاصين بالإسماعيلية

وحددت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القصاصين بالإسماعيلية لتشمل 17 ساحة هي:.

1- ساحة مدرسة أحمد عرابي.

2- مركز شباب القصاصين.

3-مركز شباب الهوانية.

4-مركز شباب النجع.

5-مركز شباب الهيش.

6-مركز شباب المحسمة.

7-مركز شباب السويدات.

8- مركز شباب المحسمة العبل.

9- مركز شباب الخفيج.

10- مركز شباب أم عزام.

11- مركز شباب عرب قاسم.

12- مركز شباب المغاربة.

13- ساحة المعهد الديني بالكوع.

14-مركز شباب البغادة.

15-مركز شباب الجعارة.

16-معهد تل ثمود.

17- مركز شباب العبل.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في التل الكبير بالإسماعيلية

وحددت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في التل الكبير بالإسماعيلية لتشمل 19 ساحة هي

1-مركز شباب المزارعة.

2-مركز شباب أبو عاشور.

3-الجزيرة الخضراء.

4- مركز شباب لبكارشة.

5-مركز شباب الظاهرية.

6- مركز شباب أبو عيادة.

7-مركز شباب الغرابوة.

8-مدرسة عزبة منصور.

9- مركز شباب البعالوة.

10-مركز شباب الحمادة.

11-مركز شباب البعالوة.

12- ساحة مسجد مجمع البحر.

13-مركز شباب القرين الجديدة.

14-مركز شباب المسطح الأخضر

15-ساحة مدرسة الثانوية العامة.

16- ساحة أبوحليفة.

17- ساحة التل الصغير.

18-ساحة أبو حامد.

19-ساحة مدرسة عطية الناظر.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في فايد بالإسماعيلية

وحددت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في فايد بالإسماعيلية لتشمل 8 ساحات هي

1-مركز شباب الضبعية.

2-مركز شباب فنارة.

3-مركز شباب أبو سلطان.

4-ساحة ميدان فنارة.

5-ساحة عمر بن الخطاب.

6-مركز شباب فايد.

7-مركز شباب كسفريت.

8-ساحة العقادة.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القنطرة غرب بالإسماعيلية

وحددت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القنطرة غرب بالإسماعيلية، لتشمل 10 ساحات هي:.

1-مركز شباب أبو شلبي.

2- مركز شباب القنطرة غرب.

3- مركز شباب البياضية.

4- مركز شباب أبو خليفة.

5-ساحة مسجد النور بالروضة.

6-مركز شباب الرياح.

7-مركز شباب الشهيد خيرى.

8-ساحة مسجد أبو بكر الصديق بالمثلث.

9-ساحة مسجد القدس.

10-ساحة ملعب منشية مبارك.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القنطرة شرق

وحددت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القنطرة شرق بالإسماعيلية، لتشمل 7 ساحات هي:.

1-ساحة الشهيد جواد حسني.

2- ساحة سيد المرسلين.

3- ساحة الخلفاء الراشدين.

4- مركز شباب الأبطال.

5- مركز شباب التقدم.

6- مركز شباب العبور.

7- مركز شباب الأحرار.