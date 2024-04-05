موعد صلاة العيد الفطر 1445 في الطائف.. وتوجيه مهم من أمانة المدينة

أوشك شهر رمضان المعظم على الانتهاء ويستعد المسلمون لاستقبال عيد الفطر المبارك، ويبحث المواطنون والمٌقيمون في مدينة الطائف عن موعد صلاة العيد الفطر 1445 في الطائف من أجل أداء الصلاة سواء في المساجد أو الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، حسبما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في الطائف

وحددت وزارة الشؤون الإسلامية موعد صلاة العيد الفطر 1445 في الطائف، حيث سيكون وقت إقامة الصلاة بعد شروق الشمس بربع ساعة، حسب تقويم أم القرى بجميع مناطق المملكة أي أن موعد صلاة العيد الفطر 1445 في الطائف سيكون في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في الطائف

وكلفت أمانة الطائف أكثر من 400 موظف بالأمانة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1445 لتقديم الخدمات الضرورية والحيوية للمواطنين والمقيمين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، فإن أمانة الطائف أن موظفي الأمانة سيعملون على ضبط التجاوزات والمٌخالفات بالأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمطاعم والمرافق التابعة، وتقديم الخدمات البلدية الضرورية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك بالطائف.

آلاف الساحات لأداء صلاة العيد الفطر 1445 في الطائف

وكانت وزارة الشؤون أعلنت جاهزية 2268 جامعاً ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ بمنطقة مكة المكرمة التي تشمل مدينة الطائف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، جاهزية الجوامع لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بالطائف، تهيئة مصليات النساء في الجوامع لمن يردن أداء الصلاة.