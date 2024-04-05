موعد صلاة عيد الفطر 1445 في الدمام.. وعدد ساحات العيد

أوشك شهر رمضان على الانتهاء ويبحث كثيرون من السعوديين والمقيمين عن موعد صلاة عيد الفطر، إذ لم يتبق على استقباله سوى أيام قليلة، وينتظره المسلمون حول العالم للاحتفال به، وفي ضوء ذلك، كشفت وزراة الشؤون الدينية في السعودية، موعد صلاة عيد الفطر 1445 في الدمام.

موعد صلاة عيد الفطر 1445 في الدمام

وبحسب ما أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فإن وقت الإقامة سيكون بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى بجميع مناطق المملكة، وبالتالي سيكون موعد صلاة عيد الفطر 1445 في الدمام في تمام الساعة 5:35 صباحا، وتقام الصلاة في نفس التوقيت بمحافظة الظهران والخبر ورأس تنورة.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تحديد 1051 جامعاً ومصلى بالمنطقة الشرقية لاستقبال جموع المصلين لإقامة صلاة العيد الفطر 1445 في الدمام.

موعد صلاة عيد الفطر 1445 في المنطقة الشرقية

وحدد عمر بن فيصل الدويش، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، وأنّ موعد صلاة عيد الفطر 1445 في الدمام والظهران والخبر ورأس تنورة عند الساعة 5:35 صباحًا، وفي القطيف 5:36 صباحًا، أما في محافظة الجبيل عند الساعة 5:37 صباحًا، كما ستقام الصلاة في محافظتي بقيق والأحساء في الساعة 5:38 صباحًا، وفي الخفجي 5:40 صباحًا وفي محافظة النعيرية 5:41 صباحًا، تليها محافظة القرية العليا في الساعة 5:44 صباحًا، وأخيرًا في محافظة حفر الباطن عند تمام الساعة 5:50 صباحًا.