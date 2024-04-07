ورد اسمه في الحلقة 28 من مسلسل يحيى وكنوز 3.. من هو الملك كامس؟

يواصل مسلسل يحيى وكنوز 3، رواية الأحداث التاريخية حول الحضارة المصرية القديمة بمختلف العصور، من أجل تسليط الضوء على الهوية المصرية وإبراز مدى أهميتها.

وخلال الحلقة 28 من المسلسل ذكر اسم الملك كامس أثناء حديث البروفسور جميلة مع الروبوت، ووصولهم إلى عصر الدولة الوسطى.

معلومات عن الملك كامس

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير معلومات عن الملك كامس بعد ذكر اسمه في المسلسل، وفقا لما ذكر في كتاب «كفاح طيبة» للأديب نجيب محفوظ:

- الملك كامس هو آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة في طيبة.

- ربما حكم ما بين 3 إلى 5 أعوام.

- يعد البطل الثاني من الملوك الأبطال أصحاب ملحمة تحرير مصر من الهكسوس.

- واحد من ملوك الأسرة السابعة عشر.

- عرف بأنه أدخل الرعب في قلوب الهكسوس.

- سقط حكمه في نهاية الفترة الانتقالية الثانية.

- حقق انتصارات مذهلة ضد الهكسوس.

- لم يتمكن من طردهم نهائيًا من مصر ومات دفاعًا عن الوطن العظيم.

وخلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل يحيى وكنوز 3 استعاد يحيى وعيه أثناء تواجده داخل المستشفى، لتسارع شقيقته كنوز على إخبار والدتها لكي تذهب إليه، فيما ذهب الاستاذ عصام مع زعيم العصابة وعرف منه أنهم يريدوا الاستلاء على هوية نهر النيل.

أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.