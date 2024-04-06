بعد التخطيط للسفر إليه بمسلسل يحيى وكنوز 3.. ما هو عصر الاضمحلال الثاني؟

قصص تاريخية مختلفة، يسلط عليها الضوء مسلسل يحيى وكنوز 3، لمناقشتها ومعرفة الأسرار التاريخية التي حدثت حينذاك، حتى يستطيع الجميع معرفة التاريخ المصري وإنجازات أجدادنا المصريين، ومن بين العصور التي سلط الضوء عليها هو عصر الاضمحلال الثاني.

فشل سرقة سيف الملك الإسكندر الأكبر

خلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل يحيى وكنوز 3، فشلت عصابة سارقي الهوية في محاولة سرقة سيف الملك الأسكندر الأكبر، ما جعل قائد العصابة في حالة من الغضب من باقي الأعضاء، وطلب منهم السفر إلى عدة عصور مختلفة في وقت واحد لمحاولة منع وصول مياه نهر النيل إلى مصر.

عصر الاضمحلال الثاني، كان أحد العصور الذي طُلب السفر إليه من قبل قائد عصابة سارقي الهوية، ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات التي وردت عن عصر الاضمحلال الثاني، حسب ما جاء خلال أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3.

عصر الاضمحلال الثاني

عُرف عصر الانتقال الثاني بـ«عصر الاضمحلال الثاني»، إذ تعرضت مصر القديمة خلاله إلى العديد من الثورات وضعف الجيش وتدهور الأدب المصري القديم والعلوم المصرية القديمة ونشبت الحروب بجميع حدود مصر «الجنوبية والشرقية والغربية»، وكان عصر الاضمحلال بداية من الأسرة 12 وحتى الأسرة 18.

في نهاية عصر الاضمحلال الثاني «الفترة الانتقالية الثانية»، وصلت الأسرة الـ18 إلى السلطة في مصر، ثم أكمل الملك أحمس الأول «أول ملوك الأسرة 18» طرد الهكسوس من مصر وفرض هيمنته على الأرض، وبذلك بدأت فترة جديدة من الازدهار في مصر عُرفت بالمملكة الحديثة.