ما التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر؟.. ناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3

التغيرات المناخية إحدى القضايا التي سلط الضوء عليها مسلسل يحيى وكنوز 3، بعد فشل عصابة سارقي الهوية سرقة سيف الملك الأسكندر الأكبر، ما جعل قائد العصابة في حالة من الغضب من باقي الأعضاء، وبدأ يتحدث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر خاصة مياه نهر النيل.

تأثيرات التغيرات المناخية على مصر

«دلوقتي العالم كله بيتكلم عن التغيرات المناخية.. فكروا معايا ايه اللي ممكن يحصل لو قل منسوب المياه ومياه النيل موصلتش مصر وعشان يحصل كدا لازم نبدأ من العصور القديمة» هكذا تحدث قائد سارقي الهوية المصرية عن التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر.

ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات الطقس

التغيرات المناخية تشير إلى التحولات طويلة الأجل في ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات الطقس، والتي يمكن أن تكون هذه التحولات طبيعية بسبب التغيرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة، ولكن هناك بعض التدخلات البشرية والتي تعد المحرك الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

ووفق موقع الأمم المتحدة «العمل المناخي»، فإن تأثير التغيرات المناخية على مصر يتمثل في قلة مياه نهر النيل ما يؤثر على الزراعة، كما أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من التغيرات المناخية مثل الأشخاص الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة والبلدان النامية الأخرى، وزيادة فترات الجفاف التي طال أمدها تعرض الناس لخطر المجاعة في المستقبل.