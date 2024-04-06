تناولها مسلسل يحيى وكنوز 3.. تعرف على تاريخ الدولة الفاطمية في مصر

عصابة سارقي الهوية المصرية فشلت في محاولة سرقة سيف الإسكندر الأكبر، ما جعل قائد العصابة في حالة من الغضب من باقي الأعضاء، وطلب منهم السفر إلى عدة عصور مختلفة في وقت واحد، خلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل يحيى وكنوز 3، ومن بين تلك العصور فترة حكم الدولة الفاطمية.

محاولة تزوير التاريخ المصري

تزوير التاريخ المصري هو هدف قائد عصابة سارقي الهوية، وبعد فشل الأعضاء في سرقة السيف، أمرهم بالنجاح في المهمة الجديدة وإلا سيعاقبون، وذلك لمحاولة منع وصول مياه نهر النيل إلى مصر القديمة، حتى نرى تأثيرها على العصر الحديث.

كانت الدولة الفاطمية تعتنق مذهب الشيعة، والفاطميون أرادوا أن تقام دولة نظام سياسي ومذهبي في مصر، كما اهتمت الدولة بامتلاك مصر منذ بداية قيامها في المغرب، وذلك بسبب موقعها الجغرافي الفريد في وسط العالم العربي الأمر الذي يتيح لهم فرصة الاستيلاء على المراكز الإسلامية القديمة، وفق كتاب «الفاطمية دولة التفاريح والتباريح» للكاتب جمال البدوي.

تاريخ الدولة الفاطمية

3 غزوات شنها الفاطميون على مصر برية وبحرية، وكانت الغزوة الواحدة تستغرق ما يقرب من عامين، وخلالها استولت الدولة الفاطمية على مدينة الإسكندرية وبعض أقاليم مصر الوسطى، ولكن بالعموم فشلت هذه الحملات لأن الخلافة العباسية كانت ما تزال قوية وقادرة على صد هذه الحملات والغزوات الفاطمية.

وكانت هناك العديد من الأسباب التي أسقطت حكم الدولة الفاطمية في مصر، منها أسباب سياسية وعسكرية ودينية، واقتصادية، وتدخل النساء في الحكم، وكانت الدولة الفاطمية في مصر من أزهى العصور ولكنها كانت من أشد الدول حرصًا على أن تطبع الشعب والمجتمع بطابعها الخاص.