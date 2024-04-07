نشاط مكثف لدار الأوبرا في إبريل 2024 بعد انتهاء عيد الفطر المبارك

تواصل وزارة الثقافة المصرية فعاليلتها الإبداعية، حيث تشهد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطا فنيا مكثفا عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، وتستمر فعاليات موسمها الفني 2023-2024 خلال شهر إبريل على كل مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فعلى المسرح الكبير تقدم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة عرض أوبرا كارمن الذي وضع موسيقاه الفرنسي جورج بيزيه قيادة المايسترو نادر عباسي، ومن إخراج حازم طايل، وتصميم الديكور محمد عبدالرازق والإضاءه لياسر شعلان، مدرب الكورال مينا حنا وتصميم رقصات ارمينيا كامل وذلك أيام الخميس والجمعة، الأحد 18، 19، 21 إبريل، كما يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلين الأول بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا السبت 20 إبريل، والثاني بقيادة المايسترو نادر عباسي ومشاركة عازف البيانو سيف الدين شريف مع كورال أكابيلا السبت 27 إبريل.

حفل علي الحجار في أعياد الربيع

كذلك يلتقي الموسيقار عمر خيرت بجمهوره ليلتين متتاليتين الثلاثاء والأربعاء 23، 24 إبريل، وتقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية حفلا الخميس 25 إبريل، كما تحتفل الأوبرا بعيد تحرير سيناء من خلال الواعدين بمركز تنمية المواهب الجمعة 26 إبريل.

وتتوالى سلسلة عروض المشروع الفني 100 سنة غنا بحفل للنجم علي الحجار يقام الأحد 28 إبريل، وبمناسبة أعياد الربيع يحيي النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي حفلا الاثنين 29 إبريل، إضافة إلى حفل لأوركسترا أوبرا القاهرة الثلاثاء 30 إبريل.

ويستقبل المسرح الصغير حفلا للفنان حازم شاهين وفرقته الخميس 18 إبريل، كما تحيي فرقة سداسي شرارة حفلا الجمعة 19 إبريل، وتقدم مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة بإشراف عازف الفيولينة محمود عثمان حفلا الأحد 21 إبريل، ويقام حفل لفرقة موازييك للفنون بقيادة محمد شرارة الثلاثاء 23 إبريل.

وتتواصل فعاليات النشاط الثقافي والفكري بلقاء لنادي السينما الأربعاء 24 إبريل، كما يقدم عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم حفلا السبت 27 إبريل، وتقدم فرفة كايرو كلاسيكال انسامبل بقيادة وسام أحمد أمسية موسيقية الاثنين 29 إبريل ويحيى عازف البيانو مصطفى جرانة حفلا الثلاثاء 30 إبريل.

ويستضيف المسرح المكشوف حفلات لكل من فرقة جلاس أونيون الأربعاء 19 إبريل، ماركو ممدوح الخميس 25 إبريل، إيهاب عز الدين الجمعة 26 إبريل، الموسيقار فتحي سلامة الأحد 28 إبريل.

ويحتضن مسرح الجمهورية عدة عروض مميزة هي موسيقى الريبيتيكو «اليونان» الاثنين 15 إبريل، مسرحيات موسيقية «نيفين علوبه» الجمعة 19 إبريل، مركز تنمية المواهب الأحد 21 إبريل، عرض ريا وسكينة لفرقة فرسان الشرق للتراث أيام الخميس، الجمعة والسبت 25 ،26، 27 إبريل.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلا الجمعة 19 إبريل، كما تتواصل سلسلة كلثوميات مساء الأحد 21 إبريل، إلى جانب أمسية ثقافية تقام مساء السبت 27 إبريل.

سهرات ثقافية وفنية في أوبرا الإسكندرية

ويستمتع جمهور مدينة الثغر بمجموعة من السهرات الثقافية والفنية المتنوعة التي تقام على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» هي صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي الاثنين 15 إبريل، فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربي الخميس 18 إبريل ، عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم السبت 20 إبريل ، بالإضافة إلى ليلتين ضمن الاحتفال بعيد تحرير سيناء لمركز تنمية المواهب الثلاثاء والأربعاء 23 ، 24 إبريل ، أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية الجمعة 26 إبريل ، ولقاء لنادي السينما السبت 27 إبريل .

ويقام على مسرح أوبرا دمنهور أمسية ثقافية الأثنين 22 إبريل ، كما يقدم اوركسترا النور والامل حفلا الجمعة 26 إبريل ، الى جانب حفل لطلاب مركز تنمية المواهب الأحد 28 إبريل .