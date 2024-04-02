مصطفى الفقي ضيف صالون الأوبرا الثقافي الأربعاء المقبل.. «العالم العربي إلى أين؟»

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن تنظيم صالون ثقافي بعنوان «العالم العربي إلى أين؟»، على المسرح الصغير، في الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، ويستضيف الدكتور مصطفى الفقي، المدير السابق لمكتبة الإسكندرية، ويحاوره الإعلامي الدكتور محمد الباز.

معلومات عن الدكتور مصطفى الفقي

الدكتور مصطفى الفقي، أكاديمي وسياسي ودبلوماسي، تولى منصف المدير السابق لمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 2017 إلى 2022، كما شغل الفقي منصب سفير مصر لدى النمسا وغيرها من الدول كما كان الممثل الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأصدَر أكثر من 40 كتابًا، وحصل على عدد من الجوائز منها جائزة النيل العليا في العلوم الاجتماعية في العام 2010، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2003 وغيرها.