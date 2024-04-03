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دراما المتحدة

أسعار حفل عمر خيرت في دار الأوبرا بعد عيد الفطر المبارك.. اعرف المواعيد

كتب:

إلهام الكردوسي
04:03 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
عمر خيرت

عمر خيرت

يتضمن جدول دار الأوبرا المصرية، لشهر أبريل الجاري العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية لعدد كبير من الفنانين، بينها حفلين للموسيقار الكبير عمر خيرت، ويقام حفلي عمر خيرت يومي 23 و24 أبريل الجاري على المسرح الكبير بالدار، في الساعة الثامنة مساء، ويستمر الحفل حتى 11 مساء.

وأعلنت دار الأوبرا تفاصيل أسعار وحجز تذاكر الحفل، وتتضمن 3 فئات للتذاكر تشمل؛ 1010 جنيهات، و1510 جنيهات، و1710 جنيهات.

وحددت الأوبرا طريقة حجز تذاكر الحفلات من خلال موقع تذكرتي على كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، أو من شباك التذاكر طوال الأسبوع من 10 صباحًا إلى 8 مساء، ولحجز تذاكر حفل عمر خيرت من الرابط

ضوابط حضور حفلات دار الأوبرا:

وقالت الأوبرا إنها غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق المصادر الأخرى غير ذلك، مشيرة إلى فتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة.

كما لا يسمح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، ويمنع التصوير ودخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، ولا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي