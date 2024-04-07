أسعار تذاكر حفل هاني شاكر في دار الأوبرا بمناسبة عيد الربيع

حددت دار الأوبرا تفاصيل احتفالية عيد الربيع، التي يٌحييها الفنان الكبير هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي يوم الاثنين 29 أبريل، ويقام الحفل من الثامنة مساء حتى 11 مساء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

أسعار حفل هاني شاكر

وحددت الأوبرا، أسعار حفل هاني شاكر، بفئات 500 جنيه، و750 جنيها، و100 جنيه.

ويجرى شراء تذاكر الحفل أو نلاين من تطبيق تذكرتي، أو من شباك التذاكر طوال الأسبوع من العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء.

ضوابط حضور حفلات الأوبرا

وقالت دار الأوبرا المصرية إنها غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك، وضرورة الالتزام بالجلوس فقط في المقعد الذي جرى حجزه واستلام تذكرته، كما لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر، مع بعض الشروط التالية.

- تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة، مع الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية عند دخول المسرح الكبير.

- ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، ممنوع التصوير.

- غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة.