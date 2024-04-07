«حماة الوطن»: حرص السيسي على استمرار الحوار الوطني يدعم التعددية الحزبية

أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد برسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا حرص الرئيس على استمرار حالة الحوار الوطني يؤكد دعمه للتعددية الحزبية والانفتاح السياسي على كافة المستويات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص بشكل دائم على مصارحة الشعب بكافة التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد دائما على التماسك المجتمعي ووحدة النسيج المصري الذي يعتبر حائط صد منيعا أمام أي مؤامرات.

لا يمكن لأي طرف أن يخترق النسيج الوطني

ولفت مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن، إلى أن الجبهة الداخلية للدولة المصرية متماسكة والشعب على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات، مشددا على أنه لا يمكن لأي طرف أن يخترق النسيج الوطني ودائما ما تبوء هذه المحاولات بالفشل الذريع

وأكد أهمية الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي القائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص إلى جانب الاستمرار في سياسات الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية وفقا لمحددات الامن القومي.