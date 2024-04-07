برلماني: كلمة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية تعبر عن رؤية واضحة وحكيمة

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال النائب نادر الخبيري، في بيان له، أن هذه الكلمة تجسد رؤية قيادية واضحة تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل وتحسين جودة حياتهم.

إعادة مصر لريادتها مرة أخرى

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، إضافة إلى إعادة مصر لريادتها مرة أخرى.

وأشار النائب إلى دور الرئيس السيسي في قيادة مصر نحو الاستقرار والتنمية، ويعبر عن تقديره العميق لجهوده المستمرة في خدمة الوطن ورفاهية شعبه.

وأوضح عضو مجلس النواب، الإفطار السنوي أصبح عادة وسنة حميدة من جانب الرئيس السيسى باعتباره الأب لكل المصريين الذى يجمعهم فى إطار لم شمل كافة فئات المجتمع المصرى.

دلالات خطاب الرئيس السيسي

ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن خطاب الرئيس السيسي تضمن التأكيد على الاستمرار في الانفتاح السياسي ومواجهة كافة التحديات الاقتصادية، من خلال توطين الصناعة والتوسع في الزراعة والاستثمارات المباشرة، بجانب الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن الرئيس السيسي تحدث عن أهمية الحوار حول الأمور الاقتصادية وهو ما يكشف أهمية مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني من أجل أن تكشف كافة الحقائق والمعلومات أمام المواطنين، لزيادة وعي المواطن المصرى بحجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية.