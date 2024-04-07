خبير دولي: خطاب الرئيس في إفطار الأسرة المصرية يؤكد دور مصر الداعم لفلسطين

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار «المتحدة»، إنَّ خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كان مهمًا لتذكير المصريين والشعب العربي والعالم بالسياسة الخارجية المصرية، وأهم مرتكزاتها في التعامل مع القضية الفلسطينية، والتعامل مع جميع القضايا والصراعات والمشاكل الموجودة في الإقليم، باعتبار أنَّ السياسة الخارجية المصرية دائمًا ترتكز على القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الشعوب المقهورة المظلومة الان.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «ما يحدث الآن من قتل للفلسطينيين في قطاع غزة، يوضح أن كل إسرائيلي يُقتل، يستشهد أماه 26 فلسطينيا في نسبة مرتفعة ومؤلمة، وما يحدث من استخدام السلاح الإسرائيلي بكل جبروت واصطياد للنساء والأطفال أمر مخيف».

وتابع: «حديث الرئيس السيسي بالأمس يؤكد أن الدور المصري داعم للأشقاء الفلسطينيين في تقديم المساعدات وإنفاذها، واستمرار تقديم المساعدات عبر معبر رفح، والعمل الرائع لإسقاط المساعدات، وهو مجهود يضاف إلى استقبال المصابين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج في مصر».