مذيع لغة الإشارة بيشوي عماد يكشف كواليس مشاركته في إفطار الأسرة المصرية

حركات وإشارات باليد اتخذها بيشوي عماد مذيع لغة الإشارة، لإيصال التهنئة لآلاف من ذوي الهمم خلال وجوده في واحدة من أهم المناسبات السنوية، وهي إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ولفيف من مختلف قيادات المجتمع المصري.

فيديو لم يتجاوز بضع ثوان، حرص «بيشوي» على مشاركته عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتهنئة أصحاب الإعاقة السمعية بعيد الفطر، ليلقى تفاعلًا وإعجابا جماهيريًا كبيرًا.

«الحمد لله الفيديو عجب ناس كتير جدًا، وفيه منهم اللي اتواصل معايا علشان يعبروا عن فرحتهم، أنه تم تهنئهم في مناسبة وحدث مهم كده» وفقًا لما قاله بيشوي عماد مذيع لغة الإشارة خلال حديثه لـ«الوطن».

دعوة بيشوي للمشاركة في الإفطار

«ما فعلته كان تطوعًا مني لتهنئتهم في تلك المناسبة» بهذه الكلمات بدأ «بيشوي» سرد كواليس مشاركته في إفطار الأسرة المصرية، والذي جاء في إطار دعوته من لجنة المتطوعين والكيانات الشبابية بالحملة الرسمية للرئيس السيسي ليجد أنها فرصة مناسبة لتهنئتهم خاصة أنه لم يفعل ذلك طيلة شهر رمضان.

جاء تصوير ذلك الفيديو كدعم مجتمعي لنشر لغة الإشارة، ليقف «بيشوي» بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيصال صوته للعالم أجمع، الذين تفاعلوا مع الفيديو ليلقى رواجًا كبيرًا.

وتابع: «إحنا هنا بنخاطب ما يقرب من 7.5 مليون مواطن من الصم، اللي اتمنى أنهم يكونوا موجودين السنة الجاية في حدث مهم زي ده».

فرحة أهل بيشوي بمشاركته في الحفل

كان لتنشئه بيشوي، دورًا كبيرًا في اعتزازه بلغة الإشارة، فوالديه من الصم، لترتسم البسمة على وجوههم، فور رؤيتهم له على الشاشة بجوار الرئيس: «مش قادر أوصل فرحتهم أنهم شايفين ابنهم مع الرئيس السيسي وفي حدث مهم كده، ده غير المكالمات اللي جاتلي من الناس اللي فرحت بالفيديو ده، رغم أنهم ماكنوش موجودين في المناسبة دي».