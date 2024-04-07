الكاتب الصحفي إيهاب عمر: انشقاق حقيقي بين الولايات المتحدة وإسرائيل

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن الخلافات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت منذ أسبوعين وتحديدا منتصف مارس 2024 هي خلافات حقيقية لأول مرة بين «بايدن» و«نتنياهو»، فكانت في السابق خلافات بسيطة ويتم تضخيمها إعلاميا، لكن الآن هو خلاف وانشقاق حقيقي بين واشنطن وتل أبيب.

وأضاف عمر، خلال مداخلة ببرنامج مطروح للنقاش، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هذه الخلافات هي مقدمات تؤدي لنتائج، فحينما قدم بايدن نفسه للشعب الأمريكي باعتباره مرشحا للرئاسة لم يكن لديه أي برنامج باستثناء أنه ليس دونالد ترامب، وبالتالي جمع في حاشيته وفي مؤيديه وصفوف ناخبيه كل ما هو مضاد وقتذاك لـ ترامب، والإعلام الذي صنع منه عدوا لقضايا كثيرة.

وتابع: نحن أمام مفارقة أن أكثر إدارة أمريكية مؤيدة لإسرائيل، وهي إدارة جو بايدن جاءت بأصوات العرب والمسلمين، ولأول مرة نرى إدارة أمريكية يتفق العرب والمسلمون واليهود في أمريكا على الخلاف معها والتشدد معها، ونعتها بأنها لم تقدم الدعم الكافي للقضية الفلسطينية أو الصراع العربي الإسرائيلي، كما أن اليهود يرون أنها لم تسعف إسرائيل بما يكفي.