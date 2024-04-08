مسلسل جودر الحلقة 13.. هل ينجح ياسر جلال في مهمته للوصول إلى الكنز؟

شهد مسلسل جودر الحلقة 13، العديد من الأحداث المتعلقة بذهاب جودر «ياسر جلال» إلى المغرب لبدء رحلته في الوصول لكنز الحكيم الشمندر الذي يعتقد الشيخ عبد الأحد وأشقائه، بالإضافة إلى قبيلة «الشمعيون»، أنه مفتاح الوصول للكنز وفك رموزه.

ووصل جودر إلى قصر الشيخ عبد الأحد ليبدأ في تعليمه وتدريبه على علم الروحانيات لكي يستطيع الوصول إلى فك طلاسم الكنز الذي يطمع في الوصول إليه قبيلة الشمعيون بقيادة شواهي «نور» لكي يحكمون العالم ويسيطرون عليه بقوى الشر والسحر، في مسلسل جودر الحلقة 13.

مسلسل جودر الحلقة 13.. ياسر جلال يدخل عالم الروحانيات

وبدأ جودر في رؤية عالم الروحانيات ممن حوله وكيف يتعامل الشيخ عبد الأحد وأسرته وابنته مع الأشياء من حولهم، وهو ما جعله يشعر بالصدمة والخوف، ورفض تناول الطعام معهم أو الحديث خوفا من أنهم يكونون من الجن وليسوا بشرا، لتنتهي أحداث مسلسل جودر الحلقة 13.

قصة مسلسل جودر

يدور مسلسل جودر حول جودر المصري الذي تترصده الأعين منذ ولادته وتحاول قبيلة الشمعيون الوصول إليه لكي يسيطرون على العالم، كما يعيش هو في صراع مع أشقائه والعالم حوله لفهم ما يحدث له.