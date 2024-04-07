هل يجوز الزكاة على الأخ؟.. دار الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل يجوز الزكاة على الأخ، إذ قد يكون لدى البعض أشقاء متعسرين فيفكر أشقاؤهم القادرين على إخراج زكاة المال لهم، إلا أنهم لا يعلمون ما إذا كانت تجوز أم لا؟ وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

هل يجوز الزكاة على الأخ؟

وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هل يجوز الزكاة على الأخ أم لا، قائلا إنه إذا كان الأخ لديه دخل وعمل، ولكن راتبه لا يكفي نفقاته الأساسية فيجوز في هذه الحالة لأخيه أن يعطيه من زكاة المال.

الزكاة على الأخ

وأضاف الشيخ أحمد وسام في حديثه عن هل يجوز الزكاة على الأخ، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على موقع «يوتيوب»، أن الزكاة في هذه الحالة لهذا الأخ المعتاد يحصد بها ثوابان، وهما ثواب الزكاة وثواب صلة الأرحام.