كشف قسم النتائج والتقويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، الموافق 29 من شهر رمضان المبارك.

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمون على تحري صلاة الفجر وبدء صوم يوم جديد.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في محافظة الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، سيكون الساعة 04:6 صباحا، والسحور يكون الساعة 01:44 صباحا، وموعد الإمساك الساعة 03:44 صباحا.

وجاءت مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، الموافق 29 من شهر رمضان المبارك كالتالي:

الفجر: 04:4 صباحا

الظهر: 11:56 صباحا

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:18 مساءً

العشاء: 07:38 مساءً