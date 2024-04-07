موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 7-4-2024.. يومان على عيد الفطر

يومان فقط هما كل ما يفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك، إذ تفصلنا ساعات قليلة عن بدء صيام اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان بالتزامن مع حلول موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 7-4-2024، ليعلن بدء صيام ثامن أيام العشر الأواخر من شهر الصيام، الذي تختلف مواقيته اليوم عن الآخر، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 7-4-2024 والذي يعلن بدء صيام الثامن والعشرين من رمضان، وعدد ساعات الصيام، فضلًا عن مواقيت الصلاة ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال أيام شهر رمضان 2024.

ويختلف موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الموافق الثامن والعشرين من شهر الصيام، مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس وكذلك مواعيد السحور والإمساك، وموعد شروق الشمس، بينما يزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين، ويتأخر موعد أذان المغرب والعشاء بمقدار دقيقة واحدة أيضًا.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الأحد 7-4-2024

ويحل أذان الفجر اليوم في الفيوم الأحد 7-4-2024 الموافق ثامن أيام العشر الأواخر من رمضان في تمام الساعة 4:11 صباحًا، بينما يبدأ وقت السحور الساعة 1:51 بعد منتصف الليل ويستمر حتى موعد الإمساك في تمام الساعة 3:51 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم 28 رمضان 2024، في تمام الساعة 4:31 أي بعد موعد رفع أذان الفجر بمقدار ثلث ساعة بحسب الأوقاف، بينما تشرق الشمس اليوم في تمام الساعة 5:39 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 7-4-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 7-4-2024 في الفيوم، الموافق 28 رمضان نحو 14 ساعة و28 دقيقة، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، في وقتٍ سابق.

وتأتي مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم اليوم الأحد، كما يلي:

موعد أذان الظهر اليوم في الفيوم: يحل في تمام الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم في الفيوم: يحل في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم: يحل في تمام الساعة 6:19 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم: يحل في تمام الساعة 7:38 مساءً.