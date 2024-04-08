يواصل الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8، إدارة فندق المزريطة والذي يسعى إلى زيادة عدد المترددين عليه.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29 على قناة on في رمضان

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29 على قناة on في رمضان العرض الأول في الساعة 6:17 عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة صباحًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8، بها أحداث عديدة منها تردد عدد من السائحين إلى فندق المزريطة، منهم محمود الليثي والذي قدم دور ضيف شرف وقام بدور سفير.