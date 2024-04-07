أتليتيكو مينيرو يتوج ببطولة ولاية ميناس جرايس البرازيلية (صور)

حصد أتليتيكو مينيرو على بطولة ولاية ميناس جرايس بالبرازيل «مينيرو 1»، بعد تغلبه على نظيره كروزيرو في مباراة إياب المباراة النهائية بنتيجة 3-1، على «ملعب مينيراو» ليفوز بمجموع لقائي الذهاب والعودة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليفوز باللقب الـ49 في المسابقة.

وكان أتليتيكو مينيرو، تعادل مع كروزيرو، في مباراة الذهاب التي استضافها ملعب «إم آر في»، بهدفين لمثليهما، في الأسبوع الماضي.

وأظهرت لقطات تليفزيونية، تواجد رونالدو، النجم البرازيلي السابق، في مدرجات ملعب اللقاء لمشاهدة نهائي البطولة.

وشهدت الدقيقة 16، تسديدة من هالك نجم أتليتيكو مينيرو، بقدمه اليسرى من أكثر من 35 ياردة، باتجاه منتصف المرمى تصدى له حارس كروزيرو.

وفي الدقيقة 36، كاد ماتيوس بيريرا لاعب كروزيرو، افتتاح التسجيل من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى مرت على يسار حارس أتليتيكو مينيرو.

وبرأسية ماتيوس فيتال، لاعب كروزيرو من الجانب الأيمن من منطقة الستة ياردات على إثر أسيست من ماتيوس بيريرا، اهتزت الزاوية اليمنى السفلية لمرمى أتليتيكو مينيرو بهدف أول في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 62، أجرى كروزيرو، تبديلا اضطراريا بنزول جواو مارسيلو مكان ماتيوس فيتال بسبب الإصابة، وفي الدقيقة 65، عاد أتليتيكو مينيرو، إلى المباراة بهدف التعادل برأسية رينزو سارافيا من منتصف منطقة الجزاء، على إثر أسيست من أوتافيو، لتسكن الكرة أعلى شباك المرمى.

هالك يحرز الهدف الثاني لمينيرو من ضربة جزاء

ومن ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح أتليتيكو أثر لمس لوكاس سيلفا لاعب كروزيرو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، جاء الهدف الثاني لمينيرو، بتسديدة هالك بالقدم اليسرى في الزاوية اليمنى السفلية لمرمى حارس كروزيرو في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أكمل جوستافو سكاربا لاعب مينيرو ثلاثية فريقه بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية اليسرى السفلية لمرمى كروزيرو على إثر أسيست من باولينيو من هجمة مرتدة