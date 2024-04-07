عرض برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، بعنوان: «سياسات بايدن وترامب تجاه الهجرة غير الشرعية.. اتهامات متبادلة لكسب الانتخابات».

وأوضح التقرير أن سياسات أمن الحدود.. تحديات تفرضها الولايات المتحدة؛ تعود مرة أخرى لتوظيفها في سباق يحوضه الغريمان دونالد ترامب وجو بايدن للفوز برئاسو البلاد.

وأضاف التقرير: «اتهامات هي الأعلى بشأن أمن حدود الولايات المتحدة حرص المرشح المحتمل للرئاسة دونالد ترامب على توجيهها لغريمه الرئيس الحالي جو بايدن في خطاب انتخابي ألقاه في ولاية مشيجن بوصفه أطلق العنان لحمام دم وفوضى في البلاد عبر حصاره بعصابات إجرامية أجنبية رهنت فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر بانتهاء هذه التهديدات».

ولفت التقرير أن موجه استياء واسعة بين الديمقراطيين وحملة «بايدن» الانتخابية تشكلت في أعقاب تصريحات «ترامب»، اتهمته في المقابل بإثارة العنف السياسي والنفاق بشأن الهجرة، مشيرة إلى ضغوط يمارسها الأخير على الجمهوريين في الكونجرس لرفض اتفاق تم التوصل إليه بين الحزبين كان ضمانا لتطبيق إجراءات حدودية تعد الأكثر تشددا منذ جيل.