لا لـ«ترامب وبايدن».. ناخبون أمريكيون يبحثون عن مرشح ثالث في الانتخابات الرئاسية

على مر التاريخ تقاسم كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الحياة السياسية الأمريكية، فكان حكم البيت الأبيض يتعاقب عليه رؤساء من الحزبين، وفي الانتخابات القادمة، وكما هي العادة في السياسة الأمريكية، يتنافس كل من الجمهوري دونالد ترامب، والديموقراطي جو بايدن على كرسي الرئاسة للمرة الثانية لهم وسط انتقادات طالت كلاً منهما.

ووسط رؤى متأرجحة ومحيِّرة يجدد عدد كبير من الناخبين الأمريكيين أنفسهم مضطرين لاختيار الأقل سوءًا بينهما، أو التصويت لطرف ثالث.

الناخبون الأمريكيون يرون أن المرشحَين غير مؤهليْن لمنصب الرئاسة

أظهر استطلاع رأي أمريكي أجرته مؤسسة «جالوب» ونشره موقع «ذا إنتر سبت» أنه بين الناخبين الأمريكيين هناك 29% يرون أن كلاً من الرئيس الحالي جو بايدن، ومنافسه دونالد ترامب غير مؤهلين لمنصب الرئاسة الأمريكية.

دعوة للتصويت لمرشح ثالث في الانتخابات الأمريكية

وسط تلك الفئة الكبيرة من الشعب الأمريكي الرافضة لكلا من مرشحي الحزب الديمقراطي، والحزب الجمهوري، جو بايدن ودونالد ترامب، ظهرت حركة جديدة في الحياة السياسية الأمريكية تُدعى «No Labels» والتي طرحت نفسها على أنها جماعة مناصرة وسيطة، وبمعنى آخر ليس لها انحياز سياسي، وذلك وفقًا لما قاله الكاتب والباحث السياسي، المتخصص في الشؤون الأمريكية، محمد العالم.

وفي حديثه مع «الوطن» أوضح «العالم» أن حركة «No Labels» فكرتها الفعلية عدم وجود كل من بايدن وترامب، وبمعني أخص إنهاء حالة الاحتكار الجمهوري الديمقراطي للحياة السياسية الأمريكية.

وكشف «العالم» أن الحركة بدأت تطبق أفكارها على أرض الواقع، وبدأت تتحول إلى حزب سياسي، وذلك لما أعلنت عنه في وقت سابق أنه من الممكن أن تقدم الحركة مرشحًا ثالثًا في الانتخابات، وأنها بدأت بالفعل في استقطاب بعض الوجوة السياسية مثل سيناتور ويست فيرجينا، جو مانشين الذي ظهر مسبقاً في إحدى فعاليات الحركة.

هل يصوت الأمريكيون لمرشح ثالث في الانتخابات القادمة؟

بحسب استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة «جالوب» فإنه ضمن الـ29% من الناخبين الأمريكيين الرافضين لوجود كل من ترامب، وبايدن، قرر نصفهم التصويت لمرشح ثالث في الانتخابات القادمة.

وفي هذا السياق قال «العالم» إن استطلاعات الرأي المتتالية أكدت أن الشعب الأمريكي يفضل وجود مرشح ثالث بعيد عن ترامب وبايدن، وأنه على الرغم من نية عدد من الناخبين التصويت لمرشح ثالث، فإنه لا يوجد في الوقت الراهن مرشح ذو قوة سياسية كافية يطرح بها نفسه ليكتسح الانتخابات، وذلك يجعل الخيارات قليلة أمام الناخب الأمريكي ويجعله مضطرًا للتصويت لبايدن، أو ترامب.