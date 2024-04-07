من «تحت الوصاية» إلى «جودر».. معلومات عن الفنان علي صبحي

أحداث درامية مشوقة قدمها مسلسل «جودر»، تعود قصته إلى زمن الأساطير وحكايات ألف ليلة وليلة، يقدمها مجموعة من النجوم والفنانين، على رأسهم النجم علي صبحي، الذي تألق العام الماضي في مسلسل «تحت الوصاية»، ليعود إلى جمهوره ومحبيه بمسلسل «جودر» والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.

من هو الفنان علي صبحي بعد مشاركته في جودر؟

بدأ عرض مسلسل «جودر» في النصف الثاني من شهر رمضان والذي لاقى تفاعلًا وإعجابًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة دور «الجني داهش» والذي أبدع في تقديمه النجم علي صبحي، والذي يمكن استعراض بعض المعلومات عنه وفقًا لحساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيما يلي:

تعلم التمثيل والرقص المسرحي المعاصر والغناء.

شارك في تأسيس فرقة «حالة» لمسرح الشارع في الفترة من 2001 إلى 2010.

حصل على العديد من الجوائز خلال مشاركته في عدد من الأفلام في الفترة ما بين 2006 إلى 2016.

شارك في بطولة الفيلم القصير فلوس ميتة للمخرج رامي عبدالجبار، والذي حصل على جائزة أحسن فيلم روائي قصير في المهرجان القومي 2006.

شارك في الفيلم الروائي الطويل آخر أيام المدينة للمخرج تامر السعيد الذي فاز بجائزة كاليجاري في مهرجان برلين 2016.

قدم بطولة فيلم علي معزة وإبراهيم من إخراج شريف البنداري، وحاز من خلاله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016.

قصة مسلسل جودر

يقدم بطولة ذلك العمل الدرامي النجم ياسر جلال، والذي يطل على الجمهور بشخصية «جودر» وهو من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات «ألف ليلة وليلة»، والتي لم يتم تناولها من قبل في أي عمل درامي، ليكن ذلك هو الأول، وتبدأ بإنجاب تاجر كبير يدعى عمر 3 أطفال هم سالم وجودر وسليم.

أبطال مسلسل جودر

المسلسل يحكي تفاصيل الحكاية في إطار تشويقي على مدار 15 حلقة، من خلال النجم ياسر جلال والنجمة نور اللبنانية، وفاء عامر والنجم أحمد بدير وياسمين رئيس، تارا عماد، أيتن عامر.