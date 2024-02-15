«جودر» مسلسل رمضاني من حكايات ألف ليلة وليلة.. ماذا ينتظر الصياد والجن شمردل؟

يعرض خلال الموسم الرمضاني 2024 مسلسل «جودر الصياد» على قناة Cbc دراما، ومن إنتاج الشركة «المتحدة» بالتعاون مع شركة «ميديا هب»، وشركة أروما ستوديوز، ويقدم من خلاله النجم ياسر جلال قصة من أكثر الحكايات المشوقة، إذ يحكي العمل حكاية «جودر الصياد»، التي كانت بين قصص «ألف ليلة وليلة» وتحكي عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

ما هي حكاية جودر

شخصية جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات «ألف ليلة وليلة» إذ تظهر في أكثر من ليلة، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة، وأحداث «حكاية جودر الصياد» تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، وتبدأ بإنجاب تاجر كبير يدعى عمر 3 أطفال، «سالم وجودر وسليم».

حكاية الصياد جودر وأخويه من ألف ليلة وليلة

وتكشف تفاصيل الحكاية ما حدث لـ«الصياد جودر» ولأخويه بعد رحيل والده، إذ كان يدخل بمغامرات تذهب به في عالم سحري، مليء بالتشويق، وتأخذنا الحكاية على مدار 25 ليلة كيف تحول جودر من صياد بسيط لأحد أغنى أغنياء الدولة، وذلك ما يظهر خلال عرض حلقات المسلسل خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل جودر في رمضان 2024 بطولة ياسر جلال

وخلال القصة الشهيرة بكتاب ألف ليلة وليلة يلتقي الصياد جودر برجل مغربي ثري ويطلب منه مساعدته للتغلب على أغراض الجن شمردل الـ4 «السيف والخاتم والسلسلة وكرة الفلك» الموجودة على رأسه، وجاء في البرومو التشويقي الذي عرض على فضائية Cbc أن المسلسل سيحكي تفاصيل الحكاية في إطار تشويقي على مدار 15 حلقة، من خلال النجم ياسر جلال والنجمة نور اللبنانية، وفاء عامر والنجم أحمد بدير وياسمين رئيس، تارا عماد، أيتن عامر.

ما هو كتاب حكايات ألف ليلة وليلة

كتاب ألف ليلة وليلة به 568 حكاية، كل واحدة منها تحكي قصة بأبطال مختلفين وعبر مختلفة، وكانت «روتها شهرزاد لزوجها الملك شهريار» طوال ألف ليلة، وكانت من بينها «حكاية الملك شهريار وأخيه الملك شاه زمان، حكاية علي نور الدين مع مريم الزناريّة، حكاية أنس الوجود مع محبوبته الورد في الأكمام، حكاية معروف الإسكافيّ، حكاية قمر الزمان مع معشوقته، وحكاية الصياد جودر».

وبدأ كتاب ألف ليلة وليلة عندما اكتشف الملك شهريار أن زوجته وزوجة أخيه تخونانهما، فأصدر قرار بإعدامهما، وفقد بعدها ثقته في جميع النساء، فأراد أن ينتقم منهن، و أصبح يتزوج الفتيات ويقتلهن ليلة الزفاف، وعندما تزوج من «شهرزاد»، بدأت تحكي له قصة في ليلة الزفاف دون أن تنهيها، وأثارت فضوله، غذ أجل إعدامها لحين انتهاء سماع القصة الكاملة، وفي كل ليلة كانت تروي له قصة جديدة مشوقة حتي وصلت عدد الليالي لـ ألف ليلة وليلة.