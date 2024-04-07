أسعار المكسرات قبل عيد الفطر.. أرخص بالمجمعات الاستهلاكية

ساعات قليلة وينتهي شهر رمضان، وتبدأ أجواء عيد الفطر المبارك في القدوم، ويزيد الإقبال على شراء جميع المستلزمات والسلع الخاصة بالعيد، والتي من أهمها أسعار المكسرات، التي توفرها منافذ المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الدولة ومنافذ أهلا رمضان.

أسعار المكسرات في المجمعات الاستهلاكية

تأتي أسعار المكسرات في منافذ أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية وغيرها من السلع الأساسية أرخص من مثيلاتها في المحلات التجارية، وذلك نتيجة حرص وزارة التموين على توفير كميات كبيرة منها في تلك المنافذ، وحتى يستطيع المواطنون الشراء دون تحميل كاهلهم الكثير من الأموال، وإليك قائمة بالأسعار كالتالي:

- عين جمل مقشر وزن 250 جرامًا بسعر 81 جنيهًا.

- لوز مقشر وزن 250 جرامًا بسعر 70 جنيهًا.

- فستق وزن 250 جرامًا بسعر 117.50 جنيه.

- كاجو وزن 250 جرامًا بسعر 110 جنيهات.

- فول سوداني وزن الكيلو بسعر 42 جنيهًا.

أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان

- كيس قمر الدين 400 جرام بين 45 - 62 جنيهًا.

- تين مجفف 300 جرام بسعر 60 جنيهًا.

- علبة مشمشة 250 جرامًا بسعر 80 جنيهًا.

- قراصيا بلغاري وزن 250 جرامًا بسعر 60 جنيهًا.

- زبيب أبيض بناتي وزن 500 جرام بسعر 27.50 جنيه.

- تمر هندي وزن 300 جرام بسعر 40 جنيهًا.