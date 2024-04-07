ملخص الحلقة 28 مسلسل صدفة.. نور إيهاب تعترف بجريمة قتل صديقتها

شهدت الحلقة 28 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، أحداثا كثيرة، أبرزها ترابط العلاقة بين «صدفة» وشقيقتها «فرح» نور إيهاب، بعدما جرى حجزها في مصحة لعلاج الإدمان، وقررت «صدفة» زيارتها لدعمها.

ملخص الحلقة 28 مسلسل صدفة.. صدمة تطمئن على نور إيهاب

وخلال أحداث الحلقة 28، من مسلسل صدفة، ذهبت ريهام حجاج «صدفة» إلى «أدهم» تامر يسري، وطلبت منه زيارة «فرح» في المصحة، للاطمئنان عليها، وعند زيارتها لها، سألتها عن تفاصيل قتلها لصديقتها في المدرسة، وبدأت «فرح» في سرد الواقعة، التي بدأت بغير ة فتيات من بعضهما البعض بسبب شاب، ثم معايرة زميلتها لها، ووصفها بـ«بنت الحلاق» ما دفع «فراح» للتهجم عليها بزجاجة مكسورة في عنقها، انتهت بها حياتها.

وأكدت «فرح» أنه جرى الحكم عليها بالحبس، لكن والدها نجح في إقناع أهل الضحية بالتنازل عن القضية.

موعد عرض مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة، يوميا، بطولة ريهام حجاج، وعصام السقا، وخالد الصاوي، على قناة الحياة، الساعة 8:15 مساءً، وهو العرض الأول.