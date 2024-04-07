هل يجوز صيام يوم الشك؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز صيام يوم الشك؟ يسأل كثير من الناس عن حكم صيام يوم الشك، وعلينا أن نعرف أولاً ما هو يوم الشك وهو اليوم الثلاثون من شعبان، إذا لم تثبت فيه الرؤية ثبوتا، وشرعيا يحرم صوم يوم الشك خوفا من أن يكون من رمضان، أو احتياطا، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد.

ما هو يوم الشك؟

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا.

هل يجوز صيام يوم الشك؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم الشك مكروه كراهة تحريم، مستندة إلى الأحاديث النبوية الشريفة، منها:

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صومًا فليصمه» (رواه البخاري ومسلم)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شهر شعبان ثلاثون يومًا، لا تصوموا منه يومًا إلا أن يكون أحدكم يصوم صومًا كان يصومه» (رواه أبو داود والنسائي)

الاستثناءات في يوم الشك

يُستثنى من كراهة صيام يوم الشك بعض الحالات، منها:

- من كان يصوم صومًا تطوعًا، مثل صيام يوم الاثنين والخميس، فلا حرج عليه في صيام يوم الشك.

- من كان يقضي يومًا من رمضان، فلا حرج عليه في صيام يوم الشك.من كان نذرًا عليه صيام يوم، فلا حرج عليه في صيام يوم الشك.

وتوضح دار الإفتاء المصرية أن الحكمة من كراهية صيام ليلة الشك:

الوقوع في الشك والحيرة، وعدم الجزم بكونها من رمضان أو من شعبان.

مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن صيام يوم الشك.

التعرض للإثم، فقد ورد في بعض الأحاديث أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.

وتؤكد دار الإفتاء المصرية أن الأفضل هو عدم صيام ليلة الشك، اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد صيامها احتياطًا، فلا حرج عليه، ما دام أنه لا ينوي بذلك أنه من رمضان ويجوز صيام ليلة الشك لقضاء يوم كان يطلب عليه، أو نذرًا أو تطوعًا.

ليلة الشك في عيد الفطر المبارك

لا يجوز صيامها، لعدم وجود أي دليل شرعي يدل على استحباب ذلك والأفضل هو التأكد من رؤية هلال شوال، اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن الاستعانة بالحساب الفلكي، لكنه لا يغني عن رؤية الهلال.