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دراما المتحدة

مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية مكثفة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

كتب:

حسن سمير
11:34 م | الأحد 07 أبريل 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أن مصدر رفيع المستوى أكد أن هناك جهود مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن مصدر رفيع المستوى، أكد بأن وفد حركة حماس يُجري اجتماعات مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية.

كما أفاد مصدر رفيع المستوى بجهود مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوافق مصري أمريكي قطري على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بالقطاع بشكل فوري.

وأوضح مصدر رفيع المستوى استمرار اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وحضور قطري أمريكي.

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