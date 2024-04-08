ملخص الحلقة 13 من مسلسل فراولة.. تحسن العلاقة بين نيللي كريم وصدقي صخر

أحداث درامية شهدتها الحلقة 13 من مسلسل فراولة، بدأت بذهاب دينا «علا رشدي»، صديقة نيللي كريم، إلى الدكتور النفسي إبراهيم «صدقي صخر» في عيادته، بعد شعورها بالذنب فيما وصلت له صديقتها، بعد تدهور حالتها النفسية، نتيجة خسارة شركتها وتشجيعها على الدخول في مجال العلاج الروحي، معربة عن تخوفها على فراولة.

الحلقة 13 من مسلسل فراولة.. مشادة بين شيماء سيف وزوجها

وفي هذا النطاق، عبّر الدكتور إبراهيم عن خوفه أيضا على فراولة، بعدما كشف لنيللي كريم عن مخاوفه من زيارة صديقتها لها، ويتضح وجود إعجاب بينهما.

وفي سياق آخر، نشبت مشادة بين إس إس «شيماء سيف» وخطيبها صفوت، بسبب مطالبته لها بأموال طائلة مقابل إنشاء تطبيق قراءة الفنحان والكف، ما أدى لانفصالهما.

وتوالت أحداث الحلقة 13 من المسلسل، وتمكنت فراولة من شراء البيت الذي يوجد به النصف الآخر من الحجر الكريم، الذي يبحث عنه مستر يانج، وهو سبب مجيئه إلى مصر، قائلة: «لو لقيت نص الحجر قبله هيكون خاتم في إيدي».

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي، بطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنانة سمر مرسى.