حققت الحلقات الأولى من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم نجاحًا كبيرًا، على قناة dmc في الأيام القليلة الماضية، نظرًا لتنوع المغامرات التي تخوضها بطلة العمل، والتحولات المفاجئة التي تطرأ على حياتها.

تدور أحداث مسلسل فراولة في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة نيللي كريم والعديد من النجوم.

موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة dmc الحلقة 13

تعرض الحلقة 13 من مسلسل فراولة على قناة dmc، في تمام الساعة 8 مساءً و1:45 ظهرًا على قناة dmc، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

وعن موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة dmc الحلقة 13، فتعاد الحلقة الجديدة الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.

أحداث الحلقة 12 من فراولة

أظهرت أحداث الحلقة 12 من مسلسل فراولة، كيف لجأت نيللي كريم إلى والدها «مرزوق» حجاج عبد العظيم للوصل إلى الشيخ «علاء الدين» ياسر الطوبجي، ليساعدها في شراء المنزل الذي يحتوي على نصف الحجر، اللازم للسيطرة على طاقة الكون، لكنه طلب منها أن تتزوجه.

ويشارك في مسلسل فراولة عدد من النجوم، منهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وغيرهم الكثير، ويظهر عدد من الضيوف البارزين، منهم الفنانة سمر مرسي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد علي.