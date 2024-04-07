جذبت الحلقات الأولى من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، انتباه الجمهور لمشاهدة باقي حلقات المسلسل، الذي يعرض ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2024 وينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 13 على قناة dmc اليوم في المواعيد المحددة.

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 13 على قناة dmc اليوم

وفراولة هي فتاة صغيرة محظوظة بما يكفي لتبدأ رحلة جديدة مع وظيفة مبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هناك بدأت حياتها الجديدة، وهكذا تمكنت نيللي كريم من شراء شركة، وركوب قطار المؤثرين الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت مليونيرة، كما أنها من محبي خبيرة الطاقة، ويبدو أنها خطفت قلوب الناس ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية، التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

تدور أحداث مسلسل فراولة في إطار كوميدي اجتماعي، بطولة نيللي كريم والعديد من النجوم.

وعن موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 13 على قناة dmc اليوم، فأنها تذاع كل مساء في تمام الساعة 8 مساءً و1:45 ظهرًا على قناة dmc، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

فراولة بطولة نيللي كريم

يجمع مسلسل فراولة نخبة من النجوم منهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صقر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، ومن إخراج محمد علي، وإنتاج شركة «Sky Limit»، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك.