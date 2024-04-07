حكم العلاج بالأحجار الكريمة على طريقة مسلسل فراولة.. بعضها يشعرك بالسعادة

ناقش مسلسل فراولة الذي يُعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك على شاشة DMC، العلاج بالطاقة عن طريق الأحجار الكريمة، إذ اعتمدت الفنانة نيللي كريم التي تجسد دور فراولة على منح عملائها أنواعا من الأحجار الكريمة كالحجر الأسود، لحمايتهم من الطاقة السلبية وشفائهم من بعض الأمراض، وفي ضوء هذا نوضح الحكم الشرعي للعلاج بالطاقة عن طريق استخدام الأحجار الكريمة.

بعث الراحة والاطمئنان في النفس

كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يرى في بعض الأحجار طاقة إيجابية جميلة تُبعث في نفسه السعادة والسرور، وفقًا لما أكده الدكتور محمد أبو السعود أحد علماء الأزهر الشريف وخطيب بوزارة الأوقاف، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له : «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليّ قبلَ أن أبعث، إني لأعرفه الآن»، وأكدت بعض الروايات أن هذا الحجر هو الحجر الأسود، ما يؤكد أن هناك بعض الأحجار التي تبعث في النفس الراحة كالأحجار الكريمة.

حكم العلاج بالأحجار الكريمة

وأضاف أبو السعود لـ«الوطن»، أن الأمر يُصبح حرامًا عندما يعتقد الإنسان أن الحجر يجلب له المنفعة أو الضرر، فهناك بعض الناس تتشاءم إذ نست سبحتها المصنوعة من أحد الأحجار الكريمة في المنزل ويسيطر على رأسها أن اليوم سيكون مليئا بالأحزان والمصائب لمجرد أن الحجر لم يرافقها خلال اليوم، وهذا الاعتقاد يتناقض مع الشرع وحسن الظن بالله.

وبخصوص الاعتماد على بعض الأحجار للتخلص من الأرق أو العصبية أو غيرها من الأمراض والحالات، فأكد عالم الأزهر الشريف، أنه في حالة أثبت العلم قدرة حجر معين على بث أيونات تتفاعل مع الجسم وتساعد على التخلص من مرض ما، فلا يُعد الأمر معصية ولا يصنف ضمن المحرمات، فالأمر الوحيد الذي يعد حراما هو الاعتقاد بمنفعة أو ضرر الحجر أو التفاؤل والتشاؤم به.