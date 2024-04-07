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دراما المتحدة

مسلسل فراولة الحلقة 13.. هل تفي شيماء سيف بوعدها لخطيبها؟

كتب:

محمد عزالدين
03:02 م | الأحد 07 أبريل 2024
شيماء سيف

شيماء سيف

اندلع خلاف حاد بين «سامية سوشال» شيماء سيف، وخطيبها «صفوت» محمد جبر، بسبب حصوله على مبلغ كبير لإنشاء تطبيق للعلاج بالطاقة، وذلك ضمن أحداث الحلقة 12 من مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم.

مسلسل فراولة الحلقة 13

شيماء سيف رضخت في النهاية، ووعدت بتقديم المزيد من الأموال له، والوفاء بأن التطبيق سينتهي خلال أسبوع، ورغم أنها كانت ترتدي اللون الأزرق، إلا أنها فسرت هذه الحادثة على أنها حسد، وانتهى الأمر بتسوية بين الطرفين. 

تدور أحداث مسلسل فراولة في إطار اجتماعي كوميدي من بطولة نيللي كريم والعديد من النجوم، وسيعرض اليوم مسلسل فراولة الحلقة 13 على قناة dmc، تذاع كل مساء في تمام الساعة 8 مساءً و1:45 ظهرًا على قناة dmc، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

أبطال مسلسل فراولة

ويشارك في مسلسل فراولة نخبة من النجوم منهم نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صقر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، والمسلسل من إخراج محمد علي، وإنتاج شركة «Sky Limits»، تأليف محمد سليمان عبد الملك.

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