ياسر جلال يكشف السر وراء تسمية مسلسل جودر

كشف الفنان ياسر جلال، عن سر تسمية مسلسل جودر، الذي يقدمه في موسم الدراما الرمضانية 2024 بهذا الاسم، قائلا إن المنتج محمد سعدي، وراء اختيار الاسم، موضحا: «المسلسل كان اسمه في البداية ألف ليلة وليلة، وتحتها جودر ابن عمر المصري، وسعدي اقترح أن نسمي المسلسل جودر فقط، وسألته إذا كان يعتقد أن الاسم سيكون غريبا على الجمهور، فقال إنه مثل سندباد قد يكون غير مألوف للمرة الأولى، لكن بعد ذلك تعلق به الجمهور».

وتابع الفنان ياسر جلال، في لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، على الراديو 9090: «أستاذ سعدي ساعات بيطلب حاجات للوهلة الأولى، تتخض منها، لكن بعد كده تكتشف إنه محق».

ياسر جلال: مش بحب أنحت نجاحي

وأشار الفنان ياسر جلال إلى أن لا ينوي تقديم قصص جديدة من ألف ليلة وليلة، ليكون طقس سنوي في موسم الدراما الرمضانية بعد «جودر»، موضحا: «ممكن زميل تاني يعمله، أنا مش بحب أنحت نجاحي، ومش بحب أكرر حاجة أنا عملتها، وقرار عرض الجزء الثاني من المسلسل سيكون في يد الشركة المنتجة، فأنا أرغب في البحث عن فكرة ثانية وموضوع آخر».